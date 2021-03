Structurer le monde agricole

Un million d’agriculteurs auront accès aux financements proposés par le Mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risques (MIFA) à l’échéance 2025.

Les aides seront accordées en priorité aux coopératives. A condition qu’elles se réorganisent de fond en comble.

L’idée que que les producteurs indépendants se regroupent en coopératives pour être plus performants.

L’Italie va apporter son aide et ses conseils à travers le Crédit coopératif.

‘Ce projet a pour objectif d’accroitre l’intégration des chaînes de valeur agricole pour augmenter la productivité des sociétés coopératives’, souligne Aristide Agbossoumondè, le directeur général du MIFA .

Fondé sur le partage de risques, le MIFA a pour objectif de professionnaliser la filière agricole par la structuration des chaînes de valeur, d’augmenter le volume de financement alloué par les institutions financières au secteur et de développer les produits assuranciels et technologiques innovants.

Le MIFA est censé faciliter l'accès durable à des services financiers adaptés aux petits exploitants et aux micros, petites et moyennes entreprises agricoles, afin qu'ils puissent développer leurs activités et accéder aux marchés.