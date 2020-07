Transparence et redevabilité

Le Projet de développement et de gouvernance minière (PDGM), lancé en 2016, est conforme à la stratégie de développement du Togo et à la vision minière africaine. Les deux stratégies considèrent le potentiel de ressources naturelles (notamment les mines et le ciment) comme des sources de croissance.

L'optimisation des bénéfices sociaux et économiques découlant des atouts miniers constitue une priorité.

Le gouvernement a amorcé le déploiement d'un train de mesures et de réformes avec l'objectif déclaré de s'assurer que les revenus du secteur minier atteignent des niveaux comparables ou supérieurs à ceux des autres pays riches en ressources naturelles.

Le PDGM, appuyé par la Banque mondiale, soutient l'action du gouvernement dans cette voie. Le succès de sa mise en place ouvre la voie au renforcement de la croissance économique et à l'amélioration des services sociaux, contribuant ainsi à réduire la pauvreté.

Ce projet répond à une rationalisation du dispositif institutionnel afin d'accroître l'efficience de la prise de décision concernant l'élaboration des politiques, la planification, les investissements et la participation du secteur privé.

L’objectif est aussi d’améliorer la transparence et la redevabilité du secteur de l'industrie extractive togolais en renforçant les exigences en matière de gouvernance.

Selon Dèdèriwè Ably-Bidamon le ministre des Mines et de l’Energie, les différentes composantes du projet ont été engagées et seront bouclées d’ici 2021.

Le gouvernement met la dernière main à une nouvelle mouture du code minier plus conforme aux réalités du secteur.