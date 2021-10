Serge Ekue, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), dont le siège est à Lomé, participe du 1er au 3 octobre à Abou Dhabi à la World Policy Conference (WPC)

Cette conférence a pour ambition de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste.

Cela suppose un effort permanent pour comprendre la réalité des forces en jeu et leurs interactions, et pour réfléchir à l’adaptation pacifique de l’organisation des rapports interétatiques à tous les niveaux, dans le respect de la culture et des intérêts fondamentaux de chaque nation.

La rencontre est organisée par l’Ifri (Institut français des relations internationales).