Un pays exemplaire

Le Togo est un modèle dans le processus de mise en œuvre de la ZLEC ou ZLECAf (Zone de libre échange africaine), a affirmé jeudi à Lomé Demitta Gyang.

Elle est chef de la coopération douanière, de la facilitation du commerce et du transit, ainsi que conseillère principale auprès du secrétaire général du secrétariat de la ZLEC.

Le projet est ambitieux, mais comme d’autres, il est retardé par la pandémie.

Les Etats africains travaillent sur le volet le plus stratégique, l’élimination progressive des barrières douanières.

C’est l’objectif pour permettre à ce futur marché commun d’offrir au continent une véritable perspective de croissance.

Accélérer le commerce intra-africain et renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial. La ZLEC vise à accélérer de manière significative la croissance du commerce intra-africain et à l'utiliser plus efficacement en tant que moteur de la croissance et de développement en renforçant la voix commune de l'Afrique et sa marge de manœuvre dans les négociations commerciales mondiales.