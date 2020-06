Une agriculture productive et pérenne

Encouragée par les bons résultats de la stratégie de relance du secteur agricole, la Banque mondiale accompagne le Togo depuis plusieurs années.

Elle soutient, notamment le Programme de productivité agricole en Afrique de l'ouest (PPAAO) qui concerne une quinzaine de pays, dont le Togo.

Cet appui financier a favorisé la relance des filières maïs, riz, soja, fonio, sésame, palmier à huile, riz hybride.

L’augmentation des rendements a été la priorité. +39% pour le maïs et 9% pour le riz.

Le PPAAO a également contribué à développer l’élevage et à mener des recherches permettant de parvenir à une agriculture moderne et performante.

Ce programme est conçu pour rendre l’agriculture plus productive et pérenne, pour améliorer les conditions de vie des consommateurs par la mise à disposition de produits agricoles à prix compétitifs et pour soutenir la coopération régionale en matière d’agriculture en Afrique de l’Ouest.

Pour le ministère de l'Agriculture, le bilan est globalement positif.