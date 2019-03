L'ambassade des Etats-Unis et la commission nationale pour l'emploi des jeunes (CNEJ) ont signé lundi une convention destinée à promouvoir l'entrepreneuriat social à travers différentes formations.

Pour Mike Priore, le directeur de la section des Affaires publiques, ce concept de l'entreprise sociale a tout son sens au Togo. L’objectif est d'aider les jeunes à promouvoir ce modèle économique qui dispose d’un potentiel fort.

Le principe d’entrepreneuriat social se caractérise principalement par la volonté de soumettre la performance économique aux critères de l’intérêt général. Le profit n’est plus le but ultime de l’entreprise, mais un moyen de réaliser des objectifs plus larges, dont les priorités sont sociales, sociétales et/ou environnementales.

Le symbole d’une économie sociale et solidaire.