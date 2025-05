Sidi Ould Tah prend les rênes de la BAD

Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu jeudi président de la Banque Africaine de Développement (BAD) avec 76,18 % des voix au troisième tour de scrutin. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina et prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2025 pour un mandat de cinq ans.

Né en 1964 à Mederdra, dans le sud-ouest de la Mauritanie, Sidi Ould Tah est un économiste chevronné. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Nice Sophia Antipolis et d'un DEA de l'Université Paris VII. Sa carrière débute à la Banque mauritanienne pour le développement et le commerce (BMDC), avant de rejoindre l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole à Khartoum et la Banque islamique de développement en Arabie saoudite.

De retour en Mauritanie, il occupe les fonctions de conseiller à la présidence, puis de ministre de l'Économie et des Finances de 2008 à 2015. En 2015, il est nommé directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), où il mène une transformation majeure de l'institution, quadruplant son bilan et obtenant une notation AAA.

La présidence de Sidi Ould Tah intervient à un moment crucial pour la BAD. L'institution fait face à des défis financiers importants, notamment la réduction de 555 millions de dollars de l'aide américaine au Fonds africain de développement. Le nouveau président devra mobiliser des ressources alternatives, en particulier auprès des pays du Golfe, pour combler un déficit de financement estimé à plus de 400 milliards de dollars par an pour la transformation structurelle de l'Afrique.

Parmi ses priorités figurent la résilience climatique, la diversification économique, l'inclusion des jeunes et des femmes, ainsi que la mobilisation de financements innovants. Il prévoit également de renforcer l'intégration du secteur informel grâce à des outils technologiques tels que la fintech et la blockchain.

Une vision pour l'avenir

Sidi Ould Tah a exprimé sa volonté de faire de la BAD un catalyseur du développement africain, en alignant ses actions sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les Objectifs de développement durable. Il entend également renforcer la collaboration avec d'autres institutions financières et les partenaires internationaux pour maximiser l'impact des investissements sur le continent.

Son élection marque une étape importante dans l'histoire de la BAD, qui célèbre cette année son 60e anniversaire. Avec son expérience et sa vision stratégique, Sidi Ould Tah est bien placé pour guider l'institution dans une nouvelle phase de croissance et de transformation au service du développement de l'Afrique.