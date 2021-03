Une vision claire sur le potentiel de l'économie togolaise

Le Togo et le Centre de développement de l’OCDE ont annoncé avoir noué un partenariat pour réaliser un examen des politiques et transformation économique (EPTE).

Le Togo a adhéré en 2019 à cet organe de l’OCDE qui aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.

Il facilite le dialogue entre les gouvernements, en impliquant les acteurs publics, privés et philanthropiques.

Les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie participent en tant que membres à part entière au Centre, où ils interagissent sur un pied d'égalité avec les membres de l'OCDE.

La collaboration annoncée permettra de consolider la stratégie de transformation économique du Togo tout en renforçant les partenariats internationaux pour sa mise en œuvre.

Les travaux dureront entre 15 et 18 mois et permettront au gouvernement de disposer d'un rapport rendant compte de la performance économique et des opportunités de diversification et d'amélioration des partenariats commerciaux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020/2025.

Les études porteront sur les opportunités et les défis dans plusieurs domaines : industrie, agroalimentaire, nouvelles technologies …