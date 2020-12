Zinsou, super conseiller

Lionel Zinsou, le président de SouthBridge Group, conseil financier du gouvernement togolais, a annoncé deux transactions avec Olam International Limited et sa filiale Arise Special Economic Zone, indique un communiqué.

SouthBridge a conseillé le Togo pour conclure un partenariat stratégique avec Olam International, un groupe singapouriens actif dans l’agrobusiness, et Arise Special Economic Zone, sa filiale, détenue conjointement avec l’Africa Finance Corporation.

L'Etat togolais et Arise ont signé le 8 juillet dernier un premier accord créant une plateforme industrielle intégrée afin d'attirer des investisseurs et de développer des collaborations industrielles multisectorielles au sein du pays incluant la production et la transformation de produits agricoles au niveau local.

Ce projet sera développé par une société privée, détenue et exploitée par l'Etat (35%) et Arise (65%) sous le nom de Platform Industrial Adétikopé SAS (PIA SAS).

La société sera considérée comme un développeur de zone, au sens de la législation togolaise sur les zones franches industrielles. L'investissement total dans le projet est de 200 millions d'euros.

En outre, indique SouthBridge, le gouvernement a cédé 51% de la Nouvelle Société cotonnière du Togo (NSCT), à Olam, pour 34,4 millions d'euros.

Ce montant comprend 15,3 millions d’euros de participation au capital d’Olam plus 51% du fonds de roulement net (19,1 millions d’euros).