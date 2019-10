Entre 2013 et 2018, le nombre d’étudiants togolais en France a progressé de 94% pour se situer autour de 3120 (universités publiques et privées).

Ces chiffres ont été donnés samedi à l’occasion de la première édition du ‘Salon Etudes en France’ qui se déroule à l’Institut français de Lomé.

‘Etudier en France, c’est nourrir les relations et nous nous attelons à cette ambition. Mais ce lien ne soit pas être dans un seul sens. Les Français aussi doivent venir apprendre de l’Afrique et du Togo', a déclaré Marc Vizy, ambassadeur de France.

Cet événement, organisé par l’ambassade, via Campus France (agence de promotion de l’enseignement supérieur français) et l’Institut français du Togo, a pour ambition de renforcer les liens de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur français et togolais.

17 établissements d'enseignement supérieur français (universités publiques françaises, grandes écoles françaises) sont sur place pour informer sur le processus de sélection, les programmes, les diplômes.

Une quinzaine de conférences sont prévues tout au long de la journée.