Bonnes vacances !

Enfin les vacances ! Les congés du Noël et du jour de l’An débutent cet après-midi dans les écoles, collèges et lycées. Un peu plus de deux semaines de farniente et l’occasion de profiter à plein de cette période festive. Les plus petits attendent déjà fébrilement l’arrivée du Père Noël.

La rentrée a été fixée au 6 janvier.

Contrairement à l’année précédente, le premier trimestre s’est déroulé sans grève et sans mouvement social. Les cours se sont déroulés normalement. Logique après la signature d’un accord global entre le gouvernement et le syndicat des enseignants.