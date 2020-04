Casse-tête pour les enseignants

Ecoles, collèges et lycées seront-ils en mesure de rouvrir avant la fin de l’année scolaire fin juin ? Personne n’a la réponse pour l’instant. Tout dépendra évidemment de l’évolution de la situation sanitaire.

Affoh Atcha-Dédji, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire n’a pas la réponse.

‘En fonction de l’évolution de la pandémie on évaluera. Si les experts au niveau de la santé confirment qu'il y a une baisse de la courbe des infections ou plus de nouvelles contaminations, on pourra réfléchir à une réouverture' a-t-il déclaré dimanche sur la plateau de la chaîne New World TV.

En tout état de cause, le ministère travaille à une stratégie de continuité scolaire afin de préserver l’année. Les programmes ont été assurés à 70%.

Des cours pourraient avoir lieu via la radio, la télévision et internet pour les élèves qui y ont accès.

La priorité concernera les classes de Première et Terminale et celles du Brevet.

Pour le moment, la date des examens est maintenue.