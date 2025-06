Commerce international : l’OMC installe une Chaire à l’Université de Lomé

L’Université de Lomé (UL) a lancé mercredi le Programme de Chaire de l’Organisation mondiale du commerce (OMC-UL), avec pour objectif de soutenir la recherche, l’enseignement et la sensibilisation sur les enjeux du commerce international, notamment dans le contexte africain.

Ce programme, destiné à renforcer les capacités universitaires dans les pays en développement, repose sur trois piliers : la recherche, notamment sur l’impact de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) sur les chaînes de valeur agricoles ; la formation, avec l’élaboration de cours pour les masters spécialisés ; et la sensibilisation, via des conférences et ateliers à l’intention des acteurs publics, privés et de la société civile.

Le président de l’UL, Adama Kpodar, a salué cette initiative qui soutiendra la réflexion académique sur le commerce.

Pour le gouvernement, représenté par le ministre de l’Enseignement supérieur Kanka-Malik Natchaba, cette chaire est un outil stratégique pour accompagner le Togo dans son ouverture commerciale et dans l’application de sa stratégie nationale ZLECAF.

Le programme reflète l’engagement du pays à promouvoir un commerce inclusif et durable, au service du développement économique.