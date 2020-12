Davantage de qualification

13.000 enseignants volontaires viennent renforcer les effectifs de l’éducation nationale.

Tous n’ont pas les compétences requises ou la formation adéquate.

C’est un problème d’autant que le Togo manque d’enseignants.

Une situation compliquée alors que l’amélioration du système éducatif est l’une des priorités du gouvernement.

‘L'amélioration de la qualité de l'enseignement est au cœur des préoccupations du gouvernement. Les enseignants volontaires intervenant dans les établissements publics doivent répondre à des besoins et remplir un certain nombre de critères,’ a indiqué samedi Dodzi Kokoroko, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire.

Dans certains collèges et lycées, les professeurs sont mobilisés sans aucun contrôle de leurs diplômes et de leurs qualifications.

Le ministre, avec le concours des inspecteurs d’académie, veut réorganiser ces recrutements sur la base d’un curriculums vitæ et de la présentation des diplômes part les enseignants volontaires.