La France salue l’engagement du Togo pour une éducation inclusive

L’ambassadeur de France, Augustin Favereau, a salué mardi la priorité accordée par les autorités au secteur de l’éducation.

Cette reconnaissance intervient à l’ouverture de la 2ᵉ édition des Rencontres africaines pour les ressources éducatives (RARE), tenue à Lomé, où une quinzaine de délégations africaines sont réunies pour échanger sur l’amélioration de l’accès à des ressources pédagogiques de qualité.

Le soutien de l’État togolais à l’éducation se reflète dans les chiffres budgétaires.

En 2023, 13,83 % du budget a été consacré au secteur, avec une enveloppe de plus de 217 milliards de Fcfa. C

ette part est montée à 14,02 % en 2024, traduisant une volonté politique claire. Pour l’année 2025, le secteur de l’enseignement primaire et secondaire est désigné comme premier bénéficiaire budgétaire. “C’est plus qu’un signal, c’est une réalité tangible”, a affirmé le diplomate français.

Le programme RARE, financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par l’UNESCO et l’Institut français, vise à renforcer l’accès équitable des élèves du primaire et du secondaire à des ressources pédagogiques diversifiées.

Il s’inscrit dans une stratégie à long terme pour soutenir des réformes durables, en conjuguant accompagnement technique et appui financier.

Pendant trois jours, les représentants de 13 pays africains (dont le Togo, le Bénin, la RDC, le Sénégal, la Mauritanie, etc.) échangent sur les bonnes pratiques et formulent des recommandations pour renforcer l’accès aux ressources éducatives.

“Ce rendez-vous est une invitation à bâtir ensemble des solutions durables, adaptées aux défis d’aujourd’hui et de demain”, a déclaré Guillaume Husson de l’UNESCO.

Le gouvernement met en avant plusieurs avancées : réforme curriculaire, création du Centre national de documentation pédagogique, intégration des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans les pratiques éducatives, avec un accent sur l’inclusion des élèves en situation de handicap.

“Le progrès est à notre portée si nous conjuguons nos efforts dans un esprit de solidarité, d’innovation et d’engagement envers les générations futures”, a déclaré Isaac Tchiakpé, ministre de l’Enseignement technique, saluant la tenue à Lomé de ces assises qui renforcent l’engagement du pays pour une éducation plus inclusive et équitable.