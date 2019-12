Des millions de repas gratuits servis

Le programme de cantines scolaires, initié par les pouvoirs publics avec le concours de la Banque mondiale a permis de servir près de 27 millions de repas à 100.000 écoliers sur la période janvier 2018-novembre 2019.

Les cantines scolaires visent à accroître l’accès des enfants des communautés les plus pauvres à des repas de qualité, gage d’une plus grande assiduité et d’une meilleure santé.

Les produits servis sont en général produits et fournis par les communautés locales, ce qui permet de créer des emplois.

Les cantines scolaires existent dans plus de 300 écoles primaires.