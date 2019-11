Etudes en France : fort intérêt des étudiants de l'UK

L’équipe de Campus France (Togo) a animé les 13 et 14 novembre au campus nord et au campus sud de l’université de Kara (UK) deux sessions d’information à l’attention de plus de 700 étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France dès la rentrée académique 2020-2021.

La session s’est élargie ensuite à 300 élèves de terminale des lycées publics de Kara.

Campus France est l’agence en charge de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger. Son rôle est ainsi d’offrir aux étudiants étrangers les informations sur les possibilités pour eux d’aller étudier en France.

Elle dépend du ministère des Affaires étrangères.