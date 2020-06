Eviter le trac et les trous de mémoire

Comment améliorer ses capacités intellectuelles et ses performances pour réussir l’examen qui approche. Et éviter trac et trous de mémoire le jour J sans risquer des effets secondaires fâcheux ?

Avant le bac, les lycéens sont souvent surmenés, fatigués, angoissés et leurs performances intellectuelles s’en ressentent.

La mémoire flanche, la concentration faiblit. Et le jour J, le trac freine et paralyse, surtout à l’oral.

Tremblements et trous de mémoire peuvent alors ruiner les efforts d’une année de travail.

Les mauvaises habitudes des jeunes sont souvent en cause : sommeil insuffisant et de mauvaise qualité (avec le téléphone portable sous l’oreiller), trop de café et d’autres stimulants plus ou moins licites, repas déséquilibrés pris sur le pouce, etc.

Revoir son mode de vie pendant qu’il est encore temps est payant mais ça ne suffit pas toujours. Un petit coup de pouce peut être utile pour améliorer la mémorisation, stimuler la concentration et supprimer le trac.

Plusieurs plantes sont réputées pour leurs effets stimulants sur le cerveau. Le bacopa notamment, une plante tropicale utilisée depuis longtemps comme tonique intellectuel, améliore la mémoire à court terme et la concentration et a, en même temps, des vertus apaisantes appréciables à cette période.

Il y a également la vitamine C.

Certains candidats optent pour le méthylphénidate (notamment commercialisé sous le nom de Ritaline) et le Modafinil qui réduisent la fatigue et augmentent la vigilance, la mémoire, la concentration et l'attention.

Il faut préciser que ces stimulants licites sont considérés comme des drogues.