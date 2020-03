Fermeture de toutes les écoles

L’ensemble des établissements scolaires et universitaires du Togo seront fermés dès ce vendredi. Une décision commune prise par Atcha Dédji Affoh, le ministre des Enseignements primaire et secondaire et par son collègue de l’Enseignement technique, Taïrou Bagbiegue.

Cette décision concerne les établissements publics et privés, les universités et les centres de formation.

Des dispositions nécessaires pour prévenir la propagation du coronavirus. Des mesures semblables sont entrées en vigueur dans de nombreux pays africains, Gabon, Côte d’Ivoire, Niger, Ghana, Burkina-Faso.

A ce jour, le Togo compte 9 cas déclarés de covid-19.