La Chine propose des bourses en master et de Doctorat dans les domaines de la santé, de l'informatique, des sciences et techniques, de la gestion et de l'économie.

Les étudiants togolais intéressés doivent être titulaires d’une licence ou d’un Master.

Les dossiers sont à adresser à la direction des Bourses et Stages (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Les candidats peuvent se rendre sur place pour remplir les documents.