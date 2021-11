La grève évitée de justesse

La Fédération des syndicats de l’éducation nationale (FESEN) a renoncé à faire grève les 10 et 11 novembre.

Le gouvernement a promis d’œuvrer à la satisfaction des revendications, notamment le paiement de la gratification exceptionnelle Covid, ont indiqué les syndicalistes.

‘La FESEN renonce au mouvement mais exige la réhabilitation de tous les directeurs et directrices déchus du préscolaire et du primaire et la communication des modalités de jouissance effective de la gratification exceptionnelle au plus tard le 25 novembre’, ont-ils précisé.