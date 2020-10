Méga puissance à l'UL

L’université de Lomé (UL) va procéder à l’acquisition d’un super calculateur. Bonne nouvelle pour les étudiants et les enseignants-chercheurs.

Les calculs très complexes pourront être effectués très rapidement.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement nationale autour de l'intelligence artificielle dans le sillage du rapport Villani.

Le supercalculateur est d’une puissance de 1 pétaflop/s (un million de milliard d’opérations par seconde).

Il apportera aux acteurs académiques et industriels la puissance de calcul requise pour leurs projets de simulation numérique et les applications d’analyse de données et exploitant l’intelligence artificielle.