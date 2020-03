Pas de fermeture des écoles et des universités

Le gouvernement vient de prendre un certain nombre de mesures pour limiter la pandémie de coronavirus. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, les voyageurs vivant dans des pays à forte infection ne pourront plus se rendre au Togo à partir du 20 mars pour au minimum 15 jours.

En revanche, écoles et universités restent ouvertes. Les autorités estiment sans doute que la menace sanitaire est limitée.

Idem pour les restaurants, bars et discothèques qui continuent à fonctionner normalement.