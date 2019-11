L’Université de Lomé (UL) va mettre en place un incubateur académique et scientifique baptisé U-LAB.

L’objectif est de transformer la somme des recherches menées par les étudiants et les enseignants en réalisations innovantes et, si possible, monétisables.

Un partenariat a été noué avec l'Ecole des Mines d’Albi Carmaux (France).

L’incubateur disposera d’un budget de près d’un million de dollars.