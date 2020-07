L’année scolaire s’est arrêtée net au mois de mars en raison de la pandémie. Seuls les élèves en classe de Première et de Terminale et ceux passant le BEPC ont pu reprendre les cours et passeront les examens.

Les enseignants préparent déjà la rentrée. Sa date dépendra de l’évolution du virus.

Mais les parents sont invités à passer à la caisse dès à présent pour régler les frais de scolarité. Compte tenu de la situation économique difficile, pas évident de trouver l’argent.

C’est pourquoi un service d’assistance s'est mis en place.

Suisco Finance est une plateforme de prêts scolaires en ligne. Accordés ‘dans les plus brefs délais’, assurent ses promoteurs.

Suisco s’appuie sur un certain nombre de partenaires, essentiellement des institutions de micro-finance.

Les prêts vont jusqu’à 500.000 Fcfa avec des taux d’intérêts qui varient de 10 à 14% sur 6 mois, durée maximum.