Retour en cours

Les collèges et lycées accueillent depuis ce matin les élèves préparant des examens (BEPC, Bac …).

Afin de veiller au strict respect des mesures barrières, Atcha Dédji Affoh, le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire s’est rendu dans plusieurs établissements de la capitale. Il avait à ses côtés Taïrou Bagbiègue, son collègue de l’Enseignement technique.

Les salles de classe ont été réaménagées avec un élève par table; le port du masque est obligatoire. La circulation doit être limitée au maximum.

Atcha Dédji Affoh

Les élèves sont invités à se désinfecter les mains régulièrement.

Ecoles, collèges et lycées avaient été fermés le 20 mars pour prévenir la propagation du virus.

Les élèves devant passer le BAC, le CEPD, le BEPC pourront bénéficier dès cette semaine de cours de soutien via des programmes diffusés par la TVT et New World TV. Ils seront proposés de 17 à 19h chaque jour de la semaine.