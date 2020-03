Sorties extra-scolaires annulées

Une fermeture des établissements scolaires et des universités n’est pas envisagée pour le moment.

Toutefois, Affoh Atcha-Dédji, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, a indiqué jeudi que toutes les activités induisant le regroupement des élèves, notamment les festivités de la semaine culturelle, les sorties touristiques et pédagogiques, les campagnes de sensibilisation et autres activités extra scolaires étaient reportées.

Pour prévenir la propagation du coronavirus, tout rassemblement de plus de 100 personnes est désormais interdit.

Concernant les établissements internationaux, le lycée français de Lomé fermera ses portes vendredi. Aucune décision pour le moment du côté de la British School.