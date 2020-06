Soutenance de thèse d'un nouveau genre

Grande première à l’université de Lomé. Une soutenance de thèse par visioconférence.

La Centrafricaine Laurentine Marielle Moita Nassy a effectué des recherches sur ‘l’influence de la récolte des feuilles sur la productivité du manioc en présence d’engrais organico-minéraux sous culture continue’. Elle s’est particulièrement intéressée à la région du sud-ouest du Nigéria. Les travaux ont été réalisées à l’institut international d’agriculture tropicale d’Ibadan.

Une mention ‘très honorable’ a été délivrée par le jury.

Un jury composé du Prof. Koffi Akpagana, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, un universitaire reconnu en Afrique et dans le monde dans les domaines de la biologie végétale, de laboratoire de botanique et de l’écologie végétale. Il est également spécialisé dans les domaines de l’environnement naturel, la biodiversité, les énergies renouvelables issues de ressources naturelles et la séquestration de carbone.

A ses côtés par vidéo, le Prof. Farid Baba-Moussa de l’université d’Abomey-Calavi (Rapporteur externe).

D’autres soutenances de thèses devraient avoir lieu par visioconférence dans les semaines à venir.

Une situation exceptionnelle liée évidemment à la crise sanitaire.