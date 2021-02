Structurer la coopération franco-togolaise

Jocelyne Caballero et Komla Sanda mercredi à l'université de Kara

Jocelyne Caballero, l’ambassadrice de France, était mercredi à l’université de Kara (nord).

Elle a rencontré le président Komla Sanda et s’est entretenue avec les membres du conseil de l’université sur les moyens de structurer et d’approfondir la coopération franco-togolaise dans le domaine de l’enseignement supérieur.

La diplomate a également visité l’agropole gingembre, installée au campus nord et spécialisée dans la valorisation des huiles essentielles végétales.

Cette visite a été l’occasion de rappeler la dynamique de la mobilité universitaire franco-togolaise observée ces dernières années. On compte environ 3 100 étudiants togolais en France.

Entre 2018 et 2020, le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade a investi plus d’un million d’euros dans le financement de bourses universitaires au profit des étudiants togolais.

Chaque année, ce sont en moyenne 50 étudiants togolais qui bénéficient d’une bourse du SCAC pour effectuer un master ou un doctorat en France ou dans la région.

En dépit de la pandémie de Covid-19, la mobilité des étudiants entre la France et le Togo s’est maintenue.

En 2020, pas moins de 710 étudiants ont obtenu leur visa pour étudier en France. En 2019, ce chiffre avait atteint un pic avec 950 étudiants ayant obtenu leur visa.

Lors de la visite, les pistes d’appui à la modernisation de l’université de Kara ont été évoquées, en prenant en compte l’appui de longue date apporté par le SCAC.

Le 23 février, l’ambassadrice avait rencontré les alumni de l’université de Kara ayant effectué une partie de leurs études en France, avec la participation de Campus France qui prend part à ce déplacement.

Le réseau France Alumni Togo, animé par Campus France, compte 3 200 inscrits dans l’ensemble du pays.