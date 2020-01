Un centre d’excellence pour les métiers de la mer

EMARITO est la première école spécialisé dans la formation aux métiers de la mer. Elle a ouvert ses portes il y a 4 ans.

Elle se done pour mission de former des experts dans une filière qui recrute. Le port de Lomé est l’un des plus importants d’Afrique. Le gouvernement veut faire du pays l’un des leaders de l’activité logistique sur le continent.

Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo a visité vendredi cette école privée.

‘Il était important qu'on vienne voir comment fonctionne cette école supérieure qui a la vocation de former des Togolais, mais aussi des Africains. On va également réfléchir comment il sera possible de nouer des partenariats avec des établissements français spécialisés’, a déclaré le diplomate.

EMARITO, fondée par Matthias Latta, se présente comme un centre d’excellence unique dans la sous-région.