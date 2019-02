Une société imprégnée de culture citoyenne

L’éducation civique et morale (ECM) doit se renforcer dans les collèges et les lycées.

Un nouveau document pédagogique est en cours d’élaboration. Les élèves ne seront plus seulement évalués à partir de notes, mais également sur la base de leur comportement personnel.

Des programmes permettront de faire découvrir les différentes ethnies, et leurs cultures ainsi que les religions pour favoriser une meilleure compréhension et donc renforcer la coexistence.

Au programme également, un enseignement sur les valeurs démocratiques et républicaines et de solidarité et l’organisation d’une semaine de la citoyenneté.

‘Ce n’est pas un programme nouveau, mais des points d'ancrage qui viennent appuyer l'enseignement théorique de l'ECM', a indiqué jeudi Parfait Anathère Talim, responsable de la production et de la documentation à la direction de la Formation civique.

Un manuel pratique sera édité et remis aux enseignants.

L’objectif est de forger les esprits aptes à contribuer à l’édification d'une société imprégnée de la culture citoyenne.

L’apprentissage au civisme ne concerne pas seulement les adolescents. Le primaire dispose déjà de son nouveau document d’éducation civique et morale.

‘Si nous voulons avoir des citoyens responsables, il faut préparer dès les bancs sde l’école', explique Kossi Tinaka du ministère de l’Education.