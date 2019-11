Changer les comportements prendra du temps

L’assemblée générale du Réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'ouest (RINLCAO) s’est ouverte mardi à Lomé.

Le RINLCAO a été créé par les 15 Etats membres de la Cédéao et réunit leurs organismes étatiques de prévention et de lutte contre la corruption. C’est le cas pour le Togo avec La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA).

La corruption affecte l’ensemble les pays de la région et freine leur développement. Ces pratiques sont ancrées dans les habitudes. Les changer prendra beaucoup de temps.