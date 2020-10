Coopération entre la BOAD et le Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (Fonds OPEP) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ont signé un accord-cadre destiné à renforcer leur coopération en matière de développement dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

L’accord est axé sur un renforcement de l’engagement et du partage des connaissances entre les deux institutions et garantit une coopération renforcée dans le financement conjoint de projets des secteurs public et privé, ainsi que le soutien au commerce international et à l’intégration régionale.

Il constitue également une occasion pour le Fonds OPEP et la BOAD d’unir leurs efforts dans l’atténuation directe des répercussions négatives de la COVID-19 sur l’activité économique dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

Les pays d’Afrique de l’Ouest affichent un potentiel important en matière d’accroissement des flux commerciaux et de renforcement de la compétitivité, ce qui stimulera la croissance, réduira la pauvreté et créera de nouveaux emplois dans la région’, a déclaré Abdulhamid Alkhalifa, le directeur général du Fonds.

Pour Serge Ekué, le président de la BOAD, cet accord va permettre de contribuer à la croissance et au développement durable dans les Etats membres de l’UEMOA.

Les financements iront soutenir des projets productifs en créant des emplois pour les jeunes, tout en accordant une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), aux infrastructures de transport et à la numérisation, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à l’énergie, à l’immobilier, à la santé et à l’éducation. »

Le Fonds OPEP travaille en coopération avec les partenaires des pays en développement et la communauté internationale du développement en vue de stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

L’organisation a été créée par les pays membres de l’OPEP en 1976.

Le siège de la BOAD se trouve à Lomé.