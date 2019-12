Croissance en hausse, dette en baisse

Sani Yaya et Ivohasina Fizara Razafimahefa mardi à Lomé

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a achevé mardi la VIe revue du programme de Facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Togo.

La délégation était dirigée par Ivohasina Fizara Razafimahefa, chef de mission pour le Togo.

Selon le communiqué publié par le Fonds, la croissance économique s’est accélérée (4,9% en 2018, 5,3% en 2019 et 5,5% en 2020).

L’assainissement budgétaire entamé en 2017 reste soutenu.

La dette publique totale, qui s’élevait à 81% du PIB à la fin 2016, est en baisse et devrait tomber à 70% du PIB (en dessous de la norme UEMOIA) à la fin de cette année, indique le FMI.

Bonne nouvelle également, les recettes douanières sont en forte hausse et les dépenses globales ont été inférieures aux prévisions.

Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, a salué le partenariat développé avec le FMI, ‘un partenariat basé sur la confiance, l’objectivité et dans un esprit d’ouverture, mais dans la rigueur la plus absolue’.