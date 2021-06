Début des consultations avec le FMI

Les experts du Fonds monétaire international (FMI) ont débuté mardi des consultations avec les autorités togolaises afin d’élaborer un nouveau programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC).

En raison de la situation sanitaire, les discussions, qui se dérouleront jusqu’au 17 juin, se dérouleront en visioconférence.

Les échanges porteront sur les comptes macroéconomiques, le secteur réel, les politiques monétaires et financières, la balance des paiements et les finances publiques.

Ces discussions devraient aboutir à la conclusion d'un programme triennal qui permettra au Togo de recevoir des appuis appropriées afin de maîtriser les faiblesses constatées et soutenir la croissance économique en vue de créer la richesse nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

Le pays avait déjà bénéficié d’un programme de Facilité élargie de crédits conclu pour la période 2018- 2020 pour un montant de 244,8 millions de dollars.

La FEC soutient les programmes économiques des pays qui visent à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomiques tout en favorisant une croissance vigoureuse et durable et la réduction de la pauvreté. Elle peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser de l’aide étrangère.

Le montant du financement mis à disposition au titre de la FEC est déterminé au cas par cas, en fonction des besoins de financement de la balance des paiements du pays, de la solidité de son programme économique, de sa capacité à rembourser le FMI, de l’encours des crédits du FMI et de ses antécédents en matière d’utilisation des ressources du Fonds

Le Togo va profiter d'une aide supplémentaire de 240 millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI), a annoncé fin mai le président Faure Gnassingbé après une rencontre à Paris avec Kristalina Georgieva, la directrice générale.

Le pays avait déjà bénéficié à deux reprises, en avril et octobre 2020, d'une aide d'urgence du Fonds sous la forme d'un allégement de dette pour financer les dépenses prioritaires liées à la gestion de la pandémie.