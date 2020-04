Défi inédit pour le FMI et la Banque mondiale

La traditionnelle photo de famille des ‘gouverneurs’ du FMI et de la Banque mondiale ne sera pas prise, cette semaine à Washington.

Les ministres des ­Finances et les banquiers centraux des 189 États membres du Fonds monétaire international auraient dû, comme chaque année depuis l’après-guerre, se retrouver, à partir de ce mardi pour quatre jours de réunions intensives et de ballet diplomatique. Un rituel qui se reproduit deux fois par an, en octobre et en avril.

Pandémie de Covid-19 oblige, les trois immeubles des institutions de Bretton Woods resteront vides cette semaine.

L’assemblée de printemps se déroulera en mode virtuel.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, et ses équipes d’experts sont restés à Lomé.

Le Comité du développement, sous l’égide de la Banque mondiale, se réunira vendredi. Au menu, l’allègement des dettes des pays en développement. Le Togo pourrait profiter de ce dispositif.

Le FMI a d'ores et déjà annoncé un allègement du service de la dette pour 25 pays, dont le Togo.