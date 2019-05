EBI affiche une excellente santé

EBI SA, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI), dont le siège est au Togo, a annoncé jeudi une forte progression de ses performances pour l’exercice 2018.

Elle affiche un produit net bancaire de 38,1 millions d’euros et un résultat net de 8,5 millions d’euros, en hausse de respectivement 17% et 67% par rapport à l’exercice 2017.

Le Total du bilan de clôture ressort à 548,9 millions d’euros au 31 décembre 2018 contre 540,4 millions d’euros à la fin 2017. A noter également la très forte progression des crédits sur la clientèle à 336,8 millions d’euros, en hausse de 79 %, en raison notamment du développement de l’activité de Trade finance.

Quant aux dépôts, ils totalisent 109,1 millions d’euros, contre 84,2 millions d’euros en fin d’exercice précédent. Le Résultat par action s’élève quant à lui à 0,17 euros au 31 décembre 2018, en progression de 70% sur un an.

‘Ces très bons résultats viennent conforter la stratégie mise en place depuis 2016 avec à la fois une consolidation de nos métiers traditionnels et le lancement de nouvelles activités. EBI SA entend jouer à plein son rôle d’interface financière entre l’Afrique et le reste du monde (…)’, a indiqué Ibrahima Diouf, le directeur général.

EBI SA porte le développement du Groupe bancaire panafricain Ecobank à l’international. Elle est mplantée à Paris, Dubaï, Londres et Pékin via des bureaux de représentation, il se veut une référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l’Afrique et le reste du monde. Elle se positionne également en intermédiaire dans les opérations de change sur les principales devises africaines.