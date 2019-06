FEC : 175 millions de dollars déjà décaissés

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la quatrième revue des résultats économiques obtenus par le Togo dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), indique un communiqué de l’institution publié mercredi.

Ce qui permet un nouveau décaissement de 35 millions de dollars. Ce qui porte le total des décaissements à près de 175 millions de dollars.

L’accord triennal en faveur du Togo, d’un montant total de 244,8 millions de dollars, a été approuvé en mai 2017.

La FEC vise à réduire considérablement le déficit budgétaire global afin d’assurer la viabilité à long terme de la dette et de la position extérieure, à réorienter l’action des pouvoirs publics vers une croissance inclusive grâce à des dépenses sociales ciblées et à des dépenses d’infrastructures financées de manière soutenable, ainsi qu’à résoudre les difficultés financières des deux banques publiques.

Pour Tao Zhang, le directeur général adjoint du Fonds, l’exécution du FEC par le Togo a été ‘globalement satisfaisante’.

L’activité économique a connu une reprise depuis 2018, après un net ralentissement en 2017. Le Togo a rempli le critère de convergence de l’UEMOA relatif au déficit budgétaire en 2017 et en 2018, soit deux ans plus tôt que le calendrier arrêté par tous les pays membres.

Les grands projets d’investissements publics achevés au cours des dernières années et l’amélioration du climat des affaires devraient stimuler l’investissement privé et la croissance économique à moyen terme, estime M. Zhang.

Le FMI note une bonne gestion des finances publiques.

Les arriérés sont progressivement apurés, conformément aux objectifs définis dans le programme.

Le Fonds invite le Togo à accroître les recettes permanentes afin de préserver l’assainissement budgétaire durement acquis et de créer un espace budgétaire pour des dépenses sociales et d’infrastructures.

L’amélioration de l’efficacité des dépenses sociales doivent être une priorité pour l’avenir.

Tao Zhang recommande l’achèvement rapide du processus de privatisation des deux banques publiques.

Le climat des affaires s'est amélioré, constate le FMI, néanmoins, il s’avère nécessaire de poursuivre les réformes pour tirer parti des progrès réalisés.

Des réformes sont également à prendre en vue de renforcer la gouvernance et réduire les vulnérabilités à la corruption, ainsi que pour lutter contre l'inégalité entre femmes et hommes et l'inégalité des revenus., conclut le Fonds.

Enfin, le FMI estime que les problèmes de sécurité au niveau régional constituent un facteur de risque.