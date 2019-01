Fiscalité et attractivité

L’Office togolais des recettes (OTR), regroupement de la douane et des impôts, organise mardi la 2e Journée du contribuable.

Un événement destiné à promouvoir le civisme fiscal, notamment auprès des entreprises.

‘Cette initiative s’inscrit dans les actions du gouvernement, sous la haute impulsion du président Faure Gnassingbé, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires et à établir des passerelles de partenariat avec le secteur privé pour le développement du pays’, a déclaré Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, lors de la cérémonie d’ouverture.

Les autorités ont lancé des réformes fiscales qui passent par une simplification de la réglementation à travers la modernisation du code des impôts et des douanes.

Les sociétés, dont l’IS a été revu à la baisse, peuvent utiliser la télédéclaration. Le foncier connaît aussi une petite révolution avec la création d’un guichet unique.

‘L’administration fiscale dans sa politique d’élargissement de l’assiette fiscale mettra un accent sur les impôts fonciers, une niche fiscale inexploitée jusqu’à ce jour en vue de desserrer l’étau fiscal sur les grandes entreprises’, a indiqué Sani Yaya.

‘Le consentement au paiement de l’impôt demeure l’approche de l’OTR qui mettra l’accent sur une meilleure collaboration avec les contribuables que nous souhaitons être de véritables partenaires ainsi que sur le renforcement des capacités de ses propres agents’, a ajouté le ministre.

Et l’officiel de réexpliquer qu’aucun pays ne peut connaitre un essor véritable sans la contribution des citoyens, car sans impôts aucun développement n’est possible. La collecte de l’impôt doit obéir à des règles et servir de levier au développement des activités économiques.