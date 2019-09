Hafez Ghanem reçu par Faure Gnassingbé

Faure Gnassingbé a reçu mercredi à New York Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique.

Il est responsable d’un portefeuille régional de plus de 600 projets, pour un engagement total supérieur à 71 milliards de dollars.

Sous sa houlette, la Banque mondiale s’attache à favoriser la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté en finançant des projets qui visent à développer le capital humain, soutenir l’essor du secteur privé, accroître la productivité agricole, améliorer l’accès aux infrastructures, renforcer la résilience au changement climatique et promouvoir l’intégration régionale.

Ce franco-égyptien a rappelé l’engagement de son institution en faveur du Togo.

Le portefeuille de la BM au Togo est d'environ 400 millions de dollars

Les interventions en cours portent sur plusieurs secteurs : enseignement de base, enseignement supérieur, santé, agriculture, environnement, énergie et mines, télécommunications, développement à la base et protection sociale, emploi des jeunes, commerce et logistique et gouvernance.