Inclusion financière : de bons résultats

Le Fonds national de la finance inclusive (FNFI), via ses partenaires, à octroyé des micro-prêts à plus d’un million et demi de Togolais depuis son lancement il y a 4 ans pour un montant de près de 80 milliards de Fcfa.

Et ces crédits ont été remboursés à 93%, a précisé Mazamesso Assih se félicite, la secrétaire d’Etat en charge de l’inclusion financière.

La cible : les agriculteurs, les jeunes et les femmes.

‘Nous nous sommes efforcés de mettre l’accent sur la qualité des interventions et cela a permis de constater une nette amélioration des performances et l’optimisation de notre trésorerie’, a souligné Mme Assih.

La secrétaire d’Etat a également donné des détails sur ‘School Assur’,.

Depuis la rentrée scolaire, deux millions d’élèves du primaire et du secondaire bénéficient d’une couverture médicale.

Deux compagnies d’assurance accompagnent le projet, Nsia-Togo et Ogar.

1.778.943 élèves sont couverts à ce jour.