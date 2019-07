L'OTR remercie trois fonctionnaires indélicats

L’Office togolais des recettes (OTR, fusion de la douane et des impôts) a procédé au licenciement de 3 de ses collaborateurs pour corruption, a indiqué jeudi Kidéma Essodina, responsable de l’audit.

L’OTR n’est pas le seul concerné. D’autres administrations tentent de faire la chasse aux fonctionnaires indélicats et la lumière sur certains dossiers opaques.

C’est le cas notamment pour les fonds de la CAN 2013 et 2017, tout simplement volatilisés, et pour les conditions d’attribution du marché concernant la réhabilitation de la route Lomé-Vogan Anfoin.

Et cette liste est loin d’être close.