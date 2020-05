La BCEAO en appui aux banques togolaises

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, le secrétaire général du ministère, Badanam Patoki, et le directeur national de la BCEO, Koffi Ténou, ont tenu mardi une réunion avec les dirigeants de l’association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo (APBEF).

Au centre des échanges, les effets de la pandémie sur l’économie et le système financier.

Le gouvernement togolais a pris une série de mesures pour amortir le choc. Elles coûteront à l’Etat 200 milliards de Fcfa, y compris l’impact sur les recettes fiscales.

M. Yaya a rappelé les initiatives lancées dès le début de la crise par le chef de l’Etat, notamment la création d’un Fonds national de solidarité et de relance économique doté de 400 milliards de francs Fcfa pour accompagner les entreprises et protéger les plus démunis.

Kossi Ténou a indiqué que la Banque centrale avait pris un ensemble de mesures pour atténuer l'impact de la pandémie sur le système bancaire et le financement de l'activité économique dans l'Union.

Pour l’APBEF, le contexte est difficile. L’association redoute une aggravation de la tendance s’agissant de l’évolution du crédit et de l’épargne, tendance qui devra se poursuivre en mai en raison du manque de visibilité quant à une sortie de la crise sanitaire.

En plus des actions d’ordre fiscale les établissements de crédit fondent beaucoup d’espoir sur des mesures d’accompagnement qui pourraient revêtir la forme d’un appui à la clientèle afin, qu’au sortir de la crise, elle puisse honorer les engagements reportés.

Sani Yaya a incité les responsables des banques à exploiter les conditions offertes par la BCEAO afin de répercuter la baisse du taux de refinancement sur le crédit accordé au secteur privé et financer le fonds de roulement des entreprises.

Il a, en outre, demandé aux banques de financer les systèmes financiers décentralisés (SFD) qui appuieront à leur tour le secteur informel.

Le ministre a par ailleurs expliqué aux dirigeants bancaires toute l’importance que revêt pour l’économie le développement du secteur agricole pour lequel le gouvernement a mis en place le mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA).

Il a invité l’APBEF à appuyer cette initiative.

Enfin, M. Yaya a annoncé la création d’un comité qui sera chargé de réfléchir aux mesures à prendre dans le cadre de la relance de l’économie après la crise sanitaire.