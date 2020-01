La BIDC a un nouveau président

George Agyekum Nana Donkor (Ghana), prendra ses fonctions de président de la BIDC (Banque d’investissement et de développement de la Cédéao) le 3 février prochain.

Il remplace à ce poste Bashir Iffo.

M. Donkor a une longue expérience au sein de la Banque.

Il a piloté et mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques, notamment l’ouverture du capital aux membres non régionaux, la notation de la Banque par les agences de notation internationales, la première adoption des normes internationales d’information financière (IFRS) et la valorisation des actions de l’institution.

Il a conduit le premier roadshow de la BIDC sur les marchés américains et britanniques, qui a débouché sur la première émission d’euro-obligations.

Le siège de la Banque se trouve à Lomé.