La BM répond toujours présent

Faure Gnassingbé a reçu lundi Coralie Gervers, la directrice des opérations de la Banque mondiale au Togo.

‘Nous avons discuté des directions futures de notre engagement en appui à la stratégie du développement du Togo', a-t-elle déclaré à la sortie de l’entretien.

Il s’est également félicitée des réformes engagées par le pays dans de nombreux domaines et a réitéré l’engagement de l’institution à poursuivre son appui.

Le portefeuille de la BM au Togo est d'environ 400 millions de dollars

Les interventions en cours portent sur plusieurs secteurs : enseignement de base, enseignement supérieur, santé, agriculture, environnement, énergie et mines, télécommunications, développement à la base et protection sociale, emploi des jeunes, commerce et logistique et gouvernance.

Le 26 septembre dernier à New York, le président togolais avait reçu Hafez Ghanem, vice-président de la BM.