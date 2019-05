La banque mobile séduit de plus en plus de Togolais

Lancé par la Poste il y a un an, le compte Eco CCP compte 110.000 clients avec des transactions qui ont atteint 3 milliards de Fcfa via T Money (Togo Cellulaire) et Flooz (Moov).

D’ici la fin de l’année, la Société des Postes du Togo (SPT) table sur 300.000 comptes et un million d’ici 2021.

Eco CCP est un compte courant et d'épargne que l’on peut ouvrir et créditer sans aucune autre formalité que de disposer d’un smartphone ou d’un mobile classique.

Ce service bise en priorité les habitants des zones rurales et enclavées qui sont exclus du circuit bancaire.