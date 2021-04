La relance par les infrastructures

Projets bancables et de qualité

La Banque africaine de développement (BAD) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), basée à Lomé, ont signé un protocole d’accord définissant un cadre de partenariat stratégique pour le co-financement de la préparation des projets d’infrastructure régionale en partenariat public-privé (PPP) en Afrique, impliquant au moins un État membre de l’UEMOA.

Le protocole d’accord, conclu pour une période de cinq ans, porte sur l’identification, la sélection et la priorisation des projets d’infrastructure régionale envisageables en PPP, la réalisation des études de faisabilité ainsi que la structuration et l’appui à la transaction.

A cet effet, les deux institutions établiront conjointement une liste de projets pouvant bénéficier d’un co-financement pour la préparation et s’accorderont sur les composantes du projet à financer, l’encadrement et la supervision des études ainsi que les modalités de décaissement.

Ce partenariat aidera les deux institutions et les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à constituer rapidement un solide pipeline de projets préparés, bancables et de qualité, d'infrastructure régionale, dans le cadre de la relance des investissements dans les infrastructures post-Covid-19 dans la région, indique un communiqué.

Il contribuera à accélérer la mobilisation des investissements dans les infrastructures indispensables pour combler le déficit de financement qui s’amplifiera à la suite des impacts négatifs de la pandémie.