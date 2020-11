La résilience du Togo face aux difficultés

Une revue virtuelle et conjointe gouvernement/Banque mondiale (BM) de la performance des projets et programmes sur financement BM a eu lieu les 17 et 18 novembre 2020 à Lomé.

La revue de portefeuille, présidée par le ministre de l’Economie des Finances, Sani Yaya, a permis de discuter de la performance des projets, des défis et contraintes auxquels ils font face, mais surtout de faire un point sur les résultats enregistrés aussi bien dans le Cadre de Partenariat Pays qu’au niveau des projets financés par la Banque mondiale au Togo.

Hawa Cissé Wagué, représentante de la BM au Togo, a souligné les efforts conjugués par les équipes de projets, celle de la Banque mondiale et les autorités togolaises pour conduire avec succès les activités programmées au cours de l’année fiscale écoulée en dépit des contraintes imposées par la pandémie.

'La principale leçon que je tire de cette période difficile de la COVID-19, c’est notre résilience face aux difficultés et notre capacité d’adaptation aux chocs quels qu’ils soient', a-t-elle indiqué. 'En plus de la performance et la qualité du portefeuille au Togo, nous devons davantage nous focaliser sur les impacts des projets sur les populations togolaises afin d’améliorer l’accès des communautés aux services de base et sortir les ménages de la pauvreté'.

'La Banque mondiale accompagne le Togo dans sa volonté de mettre en place les conditions pour une croissance inclusive et durable tirée par un secteur privé plus dynamique et des politiques, des investissements et des services publics plus efficaces », a souligné pour sa part M. Yaya avant de saluer l’alignement des interventions de la Banque sur les priorités du gouvernement déclinées dans le Plan national de développement et la nouvelle feuille de route du gouvernement.

La BM a fortement soutenu le Togo dans la gestion de cette pandémie, à travers trois opérations d’urgence dans les domaines de la santé, de l’éducation et une opération d’appui aux réformes. A ces nouvelles opérations s’ajoute la restructuration de certains projets en cours pour financer des activités d’urgence de prévention contre la COVID-19.

Le portefeuille du Togo se compose de 20 projets dont 12 projets nationaux, 2 fonds fiduciaires et 6 projets régionaux pour un engagement total de 648 millions de dollars, soit plus de 359 milliards F CFA.