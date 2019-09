Lancement du processus de privatisation des banques publiques

Les autorités togolaises se sont engagées dans un processus de privatisation des deux banques publiques, la BTCI et l’UTB. Une décision encouragée par le Fonds monétaire international.

Dans ce cadre, le gouvernement a décidé de procéder à la présélection d’investisseurs pour les privatisations des deux établissements.

La BTCI et l‘UTB, avec des totaux bilan respectivement de 198 milliards de Fcfa et de 281 milliards, au 31 décembre 2018, disposent de larges réseaux dans le pays.

Elles proposent à leur clientèle respective (particuliers et entreprises) des produits et services adaptés et attractifs, leur permettant de compter parmi les banques togolaises de référence avec une large clientèle et des fonds de commerce prestigieux.

Le gouvernement a l’intention de céder ses participations et/ou d’ouvrir la majorité du capital de la BTCI et de l’UTB à des investisseurs stratégiques disposant de solides compétences bancaires et financières qui permettent à ces banques de réaliser leur plein potentiel.

L’appel à pré-qualification vient d’être lancé.

Les Soumissionnaires sont invités, en premier lieu, à se pré-qualifier avant de participer aux processus d’appel d’offres.

Les candidats pourront se procurer le dossier de pré-qualification disponible dès le 30 septembre 2019.