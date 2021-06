Le Deal de l'année

Le magazine African Banker a annoncé mardi la liste des nominés pour l'édition 2021 des Trophées African Banker.

Ces Prix sont remis lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), haut patron de l’événement.

La cérémonie aura lieu le 23 juin.

Le Togo attend les résultats avec intérêt dans la mesure ou plusieurs acteurs ont été nominés.

Dans le catégorie ‘Deal de l’année /Equity’, on retient le partenariat stratégique à long terme entre la République togolaise et Olam international Ltd. Une opération menée par la banque d’affaires Southbridge.

Comme chaque année, le Groupe Ecobank, dont le siège est à Lomé, est distingué. Ade Ayeyemi deviendra peut-ête le ‘Banquier africain de l’année’.